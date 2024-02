A-MICI Festa del gatto: in Italia dati scoraggianti su maltrattamenti. A San Marino l'Apas rilancia appello sterilizzazione

L'Italia non è un Paese per gatti. A dirlo è Legambiente che, nel report “A-Mici in Città” in occasione della Festa del gatto, fa il punto sui principali ritardi del Paese nel garantire loro benessere e tutela. Nel 2022 – i dati più recenti – c'è stata una media di due reati al giorno contro animali domestici: crescono maltrattamenti, uccisioni e abbandoni. “Situazione esacerbata – commenta l'associazione – dai ritardi su sterilizzazioni e campagne informative”.

Nelle case degli italiani vivono tra i 10 e i 15 milioni di felini; circa un milione quelli nelle colonie, in cui sono impegnati 80mila volontari. “Se da una parte servono leggi e sanzioni più severe – continua Legambiente –, dall'altra è sempre più urgente attivare servizi adeguati e sensibilizzare”.

A San Marino il rifugio dell'Apas continua la sua attività: “In questo periodo non siamo pieni di gatti – spiega la presidente dell'associazione, Emanuela Stolfi – perché non è periodo di nascite”. In generale in base alle statistiche, nel 2023 sono aumentati gli arrivi (197) rispetto ai due anni precedenti, pur rimanendo alte le adozioni (169). Tuttavia, la curva scende rispetto al triennio 2018/2020, in cui sono stati accolti oltre 200 mici. L'Apas rinnova così il suo appello: “Speriamo che la campagna a favore della sterilizzazione stia portando più attenzione al benessere degli animali. E' un passo fondamentale per ridurre il randagismo felino in territorio”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: