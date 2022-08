49° EDIZIONE Festa dell'Amicizia, Gian Carlo Venturini: "Dobbiamo dare risposte alla popolazione partendo già dal prossimo mese" Nell'intervento di chiusura il Segretario politico del Pdcs affronta tutti i temi più importanti di metà legislatura e gli obiettivi da portare a compimento

Dalla guerra in Ucraina alle sfide che attendono San Marino nei prossimi mesi. È un intervento a tutto tondo quello del Segretario Politico del Pdcs Gian Carlo Venturini a chiusura della 49° Festa dell'Amicizia. “Dobbiamo dare da subito le risposte che la popolazione attende – sottolinea – partendo già dal prossimo mese che deve essere quello delle riforme. Serve dare attuazione ad alcune di quelle riforme necessarie e indispensabili per il paese".

Altro aspetto “nodale” è rappresentato dall'accordo di Associazione con l'Unione Europea: “Far parte di un mercato unico – afferma – ci potrà dare notevoli opportunità rimanendo San Marino uno Stato terzo con le sue prerogative”.

Affrontato inoltre il tema dell'IVG: “Abbiamo agito con piena responsabilità – sottolinea – anche se per la DC non era certo la legge più facile da discutere. Per noi è indubbio che rimane fondamentale la tutela della vita”. Sulla sanità rilevate difficoltà e criticità ancora in parte da risolvere: “C'è bisogno – dice – di ritornare ad un discorso di sintesi sui problemi e le prospettive”.

Nel servizio l'intervista a Gian Carlo Venturini (Segretario politico Pdcs)

