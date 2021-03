8 MARZO Festa della donna: tra proclami, conquiste e promesse

Alle 12,30 un Gruppo Donne Cdls illustrerà ai Capitani Reggenti il documento “Parità e diritti oltre la Pandemia. Il nostro futuro senza disuguaglianze”. Al centro il tema della parità di genere, e un pacchetto di proposte per migliorare condizioni di vita e di lavoro. Parte da questa iniziativa la riflessione sull'universo femminile in repubblica, con l'Usl che parla di "Un percorso tra diritti negati, conquistati e da conquistare o riconquistare". Ritenendo opportuno condividere un vero e proprio protocollo d’intesa e d'azione contro le molestie e discriminazioni nei luoghi di lavoro. Dibattito pubblico via Facebook organizzato dalla CSdL, questa sera. Un modo nuovo per celebrare la giornata internazionale della donna, attraverso una serie di testimonianze dirette e di riflessioni sulla condizione femminile.

Sulla stessa lunghezza d'onda l' Authority Pari Opportunità il cui pensiero va a tutte le donne che continuano a lottare, oggi più che mai, 'per vedere riconosciuti i propri diritti e il proprio ruolo, per essere rispettate e mantenere la loro dignità nonostante la paura e la violenza sembrino guadagnare terreno. Consumate in silenzio, tra le mura domestiche dietro le quali questa pandemia ha forzato in troppi alla convivenza. A queste donne va il nostro sostegno e dedichiamo il nostro lavoro'.

L'unione Donne Sammarinese alle parole, agli impegni, ai proclami, alle promesse che si sentono oggi e per qualche giorno ancora, ci crede fino ad un certo punto, 'e questo 2021 sarà migliore perché ce lo prenderemo. Stiamo cercando di prenderci il controllo su un aspetto fondamentale delle nostre esistenze, anche a San Marino, proprio quest’anno. Stiamo cercando di ottenere la possibilità di decidere, in sicurezza e legalità, quando e se diventare madri e non sarebbe male se lo Stato ci aiutasse a farlo senza criminalizzarci'.





