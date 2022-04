25 APRILE Festa della Liberazione, Mattarella: “Resistenza è chi si oppone all'invasione straniera" Non sono mancate però anche le contestazioni, in particolare contro la Nato. A Rimini folla numerosa per le celebrazioni

"Oggi tra gli storici c'è concordia nell'assegnare il titolo di resistente a tutti coloro che, con le armi o senza, si oppongono a una invasione straniera, frutto dell'arbitrio e contraria al diritto". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Acerra, città medaglia d'oro al merito civile, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. "Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l'Ucraina – aggiunge - ma per tutti gli europei”.

Come da tradizione le celebrazioni si sono aperte questa mattina a Roma, con la cerimonia di deposizione della corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Tante le manifestazioni in tutta Italia ma non sono mancate le contestazioni e in particolare contro la Nato.

A Rimini la cerimonia commemorativa davanti al monumento della resistenza al Parco Cervi. Il numeroso corteo si è poi spostato a Piazza Cavour dove sono intervenuti il presidente di Anpi Rimini Silvia Zoli e il sindaco della città Jamil Sadegholvaad.

