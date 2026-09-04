Festa della Repubblica, gli auguri di Marco Rubio: "Un’amicizia forte fondata sul rispetto della sovranità"

Un messaggio di amicizia, ma anche un riconoscimento esplicito alla storia, all’indipendenza e alla sovranità della Repubblica. In occasione della Festa di San Marino del 3 settembre di ieri, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivolto, a nome degli Stati Uniti d’America, le proprie congratulazioni al popolo sammarinese.

Nel messaggio diffuso dal Dipartimento di Stato, Rubio richiama innanzitutto il significato della ricorrenza, che celebra San Marino e la fondazione di quella che definisce "la più antica Repubblica del mondo".

Particolarmente significativo il passaggio dedicato alla capacità della Repubblica di conservare nei secoli la propria indipendenza. Il Segretario di Stato sottolinea infatti come San Marino abbia continuato a esistere mentre la carta geografica europea veniva ridisegnata più e più volte. Una longevità istituzionale che, nelle parole di Rubio, testimonia il profondo attaccamento del Paese ai valori della libertà, dell’indipendenza e della perseveranza.









Rubio sottolinea inoltre la forte l’amicizia tra Stati Uniti e San Marino, individuandone le fondamenta nel reciproco rispetto della sovranità e, soprattutto, nel diritto delle nazioni a scegliere autonomamente il proprio cammino. Washington guarda inoltre al futuro dei rapporti bilaterali. "We look forward to deepening this partnership in the years to come", afferma Rubio: gli Stati Uniti intendono dunque approfondire ulteriormente la collaborazione con la Repubblica negli anni a venire.









