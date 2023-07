Festa delle associazioni pro-vita dedicata alla Beata Sandra Sabattini Raccolta firme per una istanza d'arengo che mira all'installazione a San Marino di "una culla per la vita"

Festa delle associazioni pro-vita dedicata alla Beata Sandra Sabattini.

Al Parco Laiala di Serravalle, l'appuntamento promosso dalle realtà associative che operano a sostegno della vita ('Associazione uno di noi' e 'Associazione accoglienza della vita') dedicato quest'anno alla Beata Sandra Sabatini. Proiettato un docufilm e c'è stata anche la testimonianza di Stefano Vitali, già presidente della provincia di Rimini e attivista della Papa Giovanni XXIII, che ha ricevuto un miracolo per intercessione della beata. Durante l'evento anche l'avvio della raccolta firme per un'istanza d'arengo per l'installazione a San Marino di “una culla per la vita”, la versione moderna della “Ruota degli esposti” per consentire alle madri che non possono allevare i figli, di lasciare, in anonimato, i neonati, in mani sicure.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: