TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori"

Prima di una serie di iniziative per rafforzare le relazioni e valorizzare le esperienze dei soci

18 set 2025
Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori"

Ieri sera, al Podere Lesignano, la “Festa di Fine Estate” organizzata dall'Associazione San Marino–Italia. Un viaggio nel gusto - con ingredienti legati ai territori dell’emigrazione sammarinese in Italia - e nella musica, in un intreccio di tradizioni e creatività. L'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci nel suo saluto ha richiamato l’amicizia storica tra i due Stati e confermato il suo sostegno, definendo l’Associazione un’espressione “necessaria” della società civile, utile anche all’azione delle istituzioni.

Nata nel 2007, sta promuovendo iniziative per favorire una più stretta collaborazione tra cittadini, con l'impegno a dare impulso a sinergie in ambito civile, economico e istituzionale. 

Il Presidente Denis Cecchetti ha sottolineato il valore del ritrovarsi come scelta generosa e la necessità di passare “da spettatori ad attori”: «L’Associazione è una presenza viva e di servizio. Il nostro compito è contribuire a liberare le piene potenzialità delle relazioni tra San Marino e Italia, costruendo ponti e opportunità concrete tra persone, istituzioni, imprese e cultura. In questo tempo servono persone proattive, generose e appassionate». 

Nel corso dell’evento è stato presentato il programma autunnale dell’Associazione, che prevede due incontri istituzionali (uno a San Marino il 10 ottobre e l'altro a Roma), due collaborazioni con realtà associative del territorio su temi di cultura contemporanea e momenti conviviali. La serata si è conclusa con la presentazione di sei nuovi soci. 






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità