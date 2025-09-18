Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" Prima di una serie di iniziative per rafforzare le relazioni e valorizzare le esperienze dei soci

Ieri sera, al Podere Lesignano, la “Festa di Fine Estate” organizzata dall'Associazione San Marino–Italia. Un viaggio nel gusto - con ingredienti legati ai territori dell’emigrazione sammarinese in Italia - e nella musica, in un intreccio di tradizioni e creatività. L'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci nel suo saluto ha richiamato l’amicizia storica tra i due Stati e confermato il suo sostegno, definendo l’Associazione un’espressione “necessaria” della società civile, utile anche all’azione delle istituzioni.

Nata nel 2007, sta promuovendo iniziative per favorire una più stretta collaborazione tra cittadini, con l'impegno a dare impulso a sinergie in ambito civile, economico e istituzionale.

Il Presidente Denis Cecchetti ha sottolineato il valore del ritrovarsi come scelta generosa e la necessità di passare “da spettatori ad attori”: «L’Associazione è una presenza viva e di servizio. Il nostro compito è contribuire a liberare le piene potenzialità delle relazioni tra San Marino e Italia, costruendo ponti e opportunità concrete tra persone, istituzioni, imprese e cultura. In questo tempo servono persone proattive, generose e appassionate».

Nel corso dell’evento è stato presentato il programma autunnale dell’Associazione, che prevede due incontri istituzionali (uno a San Marino il 10 ottobre e l'altro a Roma), due collaborazioni con realtà associative del territorio su temi di cultura contemporanea e momenti conviviali. La serata si è conclusa con la presentazione di sei nuovi soci.



