Festa di San Marino: impegno civile e temi etici nell'Omelia del Vescovo Turazzi

Due i messaggi tra i più significativi nell'Omelia del Vescovo Andrea Turazzi. “Ce la farà la Repubblica di San Marino – ha detto - a superare questa crisi, la crisi morale, che preoccupa la società?”. “Talvolta, in passato, si è tenuto nascosto il male; oggi viene messo in luce e questo, di per sé, è positivo”. L'obiettivo è quindi la “rigenerazione” con l'impegno di ogni componente della comunità fondata dal Santo Marino: “Rigenerazione è un appello all’impegno di ciascuno, per la propria parte. Insieme per il bene comune”.

Poi il riferimento ai temi etici, “dove ognuno deve connettersi con la propria coscienza”, e all'interruzione volontaria, il cui progetto di legge arriverà a breve nelle Commissioni consiliari. “Premetto il rispetto verso le dinamiche della democrazia – ha affermato Mons. Turazzi - e il riconoscimento della buona fede di tutti gli attori del confronto”, ma – sottolinea - “l’interruzione volontaria della gravidanza è da tutti riconosciuta come un male”. Da qui la promessa, a nome della comunità cristiana, di “fare il possibile per tutelare la maternità”, con l'impegno a “difendere i diritti del nascituro e a proclamare la bella notizia della vita”. Prima viene Dio e poi viene la madre, ha detto citando il Salmo 139.

Al termine dell'Omelia, è stato necessario un cambio di programma causa il maltempo. Le Reliquie del Santo sono state portate in processione lungo le navate della Basilica.