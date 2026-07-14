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Festa Nazionale in Francia, la Alliance Française celebra con una serata a Faetano

14 lug 2026
Festa Nazionale in Francia, la Alliance Française celebra con una serata a Faetano

Oggi 14 luglio è Festa Nazionale in Francia, a 227 anni dalla Presa della Bastiglia nel 1789. A Parigi c'è la tradizionale parata sugli Champs-Elysees, ma si è festeggiato anche sul Titano con una cena organizzata dalla Alliance Française di San Marino e Rimini. 

Ieri sera, lunedì, al ristorante inclusivo InPerfetto di Faetano, una serata di festa per celebrare insieme i valori di libertà, uguaglianza e fraternità, animata dalla musica di DJ Max e della cantante sammarinese Elisa Tordi.




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