RICORRENZA SOLENNE Festa nazionale in Repubblica per celebrare Sant'Agata Il 5 febbraio 1740 la riconquista della libertà dopo l'occupazione alberoniana

Sant'Agata simbolo della riconquistata libertà e indipendenza della Repubblica di San Marino dopo lo sfregio dei quattro mesi di occupazione da parte del Cardinal Alberoni, cessata il 5 febbraio 1740. Il primo appuntamento, in mattinata, ad aprire le celebrazioni, la funzione religiosa officiata dal Vescovo Domenico Beneventi nella cripta di Sant'Agata, alla presenza dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi e ad una delegazione di Governo con i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Marco Gatti.

Nel pomeriggio così come prevede un protocollo pressoché immutato nel tempo, i Capitani Reggenti, in abito tradizionale e col collare di San Marino – come avviene solo nelle occasioni più solenni – da Palazzo Pubblico, col corteo e i corpi militari al seguito, si sono recati alla Basilica del Santo dove è sopraggiunta la processione dei numerosi fedeli partiti da Borgo Maggiore con il dipinto che raffigura Sant'Agata, compatrona della Repubblica, insieme a San Marino. Come da tradizione, ad officiare la Santa Messa, alla presenza delle autorità e di tantissimi sammarinesi, il Parroco di Serravalle, Don Pier Luigi Bondioni.

