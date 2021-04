Festa non autorizzata: Rabini "Ho presentato denuncia in Gendarmeria su mail falsa"

Festa non autorizzata: Rabini "Ho presentato denuncia in Gendarmeria su mail falsa".

Conferenza stampa settimanale dell'Iss per fare il punto sulla situazione pandemica a San Marino. Il Direttore sanitario, Sergio Rabini, interpellato sulla vicenda della festa non autorizzata del primo aprile, risponde di aver presentato denuncia alla Gendarmeria per la falsa mail giunta alle testate giornalistiche a suo nome il 5 aprile. "Ho denunciato appena sono venuto a conoscenza della cosa, dando mandato al mio avvocato di tutelarmi. Essendoci un procedimento di accertamento in corso nei miei riguardi, conclude il Direttore sanitario, non rilascio dichiarazioni".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: