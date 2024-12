CAPODANNO Feste abusive di Capodanno: l'allarme del SILB-Fipe di Rimini Gianni Indino denuncia la proliferazione di eventi non a norma e invita giovani e genitori a scegliere locali certificati: "Sicurezza e rispetto delle regole devono essere prioritari"

Feste abusive di Capodanno: l'allarme del SILB-Fipe di Rimini.

Con l’avvicinarsi del Capodanno, crescono i timori per le feste e i veglioni abusivi, spesso pubblicizzati sui social media. Gianni Indino, presidente del SILB-Fipe della provincia di Rimini, lancia un appello ai giovani e ai genitori: "Scegliete locali certificati, dove sicurezza e rispetto delle normative sono garantiti. Chiedetevi se i vostri figli trascorreranno davvero la serata in luoghi sicuri".

Indino denuncia la proliferazione di eventi organizzati in strutture non a norma, come ville, alberghi o capannoni, che scimmiottano i locali da ballo senza garantire le misure di sicurezza essenziali. "Questi luoghi non rispettano alcuna regola per la tutela dei ragazzi. Il mio augurio è che non accada nulla di grave, ma il rischio è sempre dietro l’angolo", avverte.

Nonostante alcuni successi, come l’annullamento di eventi abusivi da parte di alcune amministrazioni comunali, il problema persiste. "Le pubblicità di queste feste pirata dilagano sui social, spesso con offerte free bar che mettono in pericolo la salute dei giovani. Serve un intervento deciso con controlli preventivi prima che inizi la notte di festa", conclude Indino.

