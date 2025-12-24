Feste innevate in montagna. Allerta meteo a Rimini e sul Titano per pioggia e vento

Sarà un bianco Natale in montagna con abbondanti nevicate sopra i 600-700 metri al Nord e sull'Appennino Tosco-Emiliano. Neve oltre i 1000-1200 metri anche sul resto della dorsale. Quasi in tutta Italia previsti vento e piogge battenti. Fino alla mattinata di domani le regioni raggiunte dalle maggiori precipitazioni saranno quelle di Nord-Ovest e quelle della fascia tirrenica. Nel corso del pomeriggio avremo ancora ombrelli aperti al Centro-Nord e neve sulle Alpi di Nord-Ovest e sull'Appennino settentrionale, con solo qualche fenomeno isolato all'estremo Sud.

Situazione simile anche a San Marino e Rimini con allerta meteo arancione per vento e piogge fino a mezzanotte, e gialla in riviera per la giornata di Natale. Sul Titano nessuna grave criticità registrata ad eccezione di qualche smottamento in via Piana, via Montalbo e zona Paderna. In Strada del Lavoro zona produttiva Gualdicciolo segnalati alcuni tombini allagati. Raccomandata attenzione per possibili fenomeni franosi e innalzamento dei corsi d'acqua. Già da domani meteo in miglioramento. Dall'inizio delle precipitazioni, a San Marino sono caduti fino a 76 millimetri di pioggia.

Sull'appennino emiliano-romagnolo i bollettini danno neve sopra i 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali. Lungo la costa venti di burrasca. Per Santo Stefano il clima sarà ancora instabile ma in costante miglioramento, mentre l'ultimo weekend dell'anno sarà soleggiato.







