Festino 1°aprile: avviato Sindacato a carico di Gian Carlo Venturini, già Capitano Reggente

I fatti sono noti, quelli relativi al festino del 1° aprile in via Gino Giacomini, in piena emergenza sanitaria. Per questo un gruppo di cittadini ha depositato azione di Sindacato come previsto dagli antichi statuti, nei confronti di Gian Carlo Venturini, una volta tornato comune cittadino, per avervi partecipato in violazione alle leggi vigenti in quel momento. Il ricorso è stato depositato alla Segreteria Istituzionale dall'avvocato Maria Antonietta Pari. Le contestazioni mosse al leader Pdcs sono quelle relative alla responsabilità istituzionale: gli vengono contestati sia 'il fatto, che il non fatto'. Con conseguente danno di immagine per il Paese, anche alla luce della rilevanza internazionale della notizia. Nessun sindacato, invece, per Marco Nicolini. Spetterà ora al Collegio Garante decidere sulla richiesta.









I ricorrenti, all'azione di Sindacato, hanno allegato la rassegna stampa del periodo, foto e video sul festino di aprile.