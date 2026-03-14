Festival della Magia, a San Marino la serata clou con il Gran Galà al Teatro Nuovo con Raul Cremona

Le luci si abbassano, il sipario si prepara ad alzarsi e San Marino torna a lasciarsi incantare: è la giornata del Gran Galà della Magia. Il 27esimo Festival Internazionale della Magia vive oggi la sua giornata più attesa. Ieri al Centro Congressi Kursaal il fortunato debutto con l'assegnazione del prestigioso Trofeo Arzilli. Il cartellone odierno ha offerto appuntamenti a ciclo continuo: dai corsi gratuiti della mattina dedicati agli aspiranti maghi, fino al fascino ipnotico della micromagia proiettata su megaschermo nel pomeriggio.

Ma il vero countdown della Repubblica è tutto per questa sera, quando si alzerà il sipario al Teatro Nuovo di Dogana. A condurre e animare l'evento di punta sarà un volto storico e amato dal pubblico: Raul Cremona. L’artista, che in passato ha già ricevuto il Premio Monte Titano per il suo contributo alla valorizzazione del Festival sammarinese, mescolerà il suo inconfondibile ritmo fatto di cabaret e tradizione del varietà alle suggestioni delle grandi illusioni.

Per il comico milanese si tratta di un gradito ritorno in Repubblica: “C'ero due anni fa – dice ai nostri microfoni - l'altra edizione non ho potuto essere presente ma non perdo mai questa occasione. Devo dire che ho rinunciato a degli impegni per essere a San Marino, perché è sempre molto bello, poi mi piace stare in mezzo ai maghi". Che evento ci dobbiamo attendere? "Mi auguro che il pubblico abbia voglia di ritrovarmi. Io la prendo come un divertimento, mi piace uscire e giocare con il pubblico", ha spiegato Cremona aggiungendo un dettaglio sul suo approccio allo spettacolo di stasera: "È un incarico, però per una responsabilità perché devo studiarmi tutta la scaletta, cercare di dedicarmi senza cercare di strafare, ma voglio anche divertirmi e ho tanta voglia di farlo".

Il Festival, oltre a celebrare i grandi nomi, si dimostra una fucina per i nuovi talenti, un aspetto che non è sfuggito all'occhio esperto del conduttore. Notando la forte "voglia di magia anche nelle giovani generazioni", Cremona ha condiviso un aneddoto legato alle selezioni di ieri: "Son contento perché ho avuto il piacere ieri nel concorso di ritrovare un ragazzino che adesso già diventato un uomo, si chiama Daniel e ha fatto la trasmissione che si chiamava Voglio diventare un mago vincendola. Ieri l'ho visto in concorso con un numero basato sui cubi di Rubik che l'ho trovato molto preparato, molto molto maturato. Mi fa piacere sapere che ci sono giovani che si avvicinano alla magia con l'entusiasmo che ho anch'io".

Il Festival continua così a consolidare il ruolo istituzionale di San Marino come punto di riferimento per l'intero settore dell'illusionismo. L'appuntamento per farsi incantare è per questa sera a Dogana alle 21:00.







