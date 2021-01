Festival della Magia: dagli organizzatori l'idea di uno spettacolo in streaming dai teatri Dal settore una proposta per tornare, in qualche modo, a sognare

Anche i maghi si trovano a fare i conti con la realtà, fatta di restrizioni e spettacoli cancellati. A marzo l'annullamento dell'edizione 2020 del Festival della Magia di San Marino e un futuro incerto, ma gli organizzatori non si fermano e, da mesi, propongono approfondimenti e interviste in streaming. L'ultima quella con il celebre illusionista Alfredo Barrago. E si pensa alla nuova edizione. Nel frattempo c'è chi riceve inviti, a livello internazionale, come Magica Gilly chiamata a partecipare a un evento americano via Internet. Dai maghi un appello, indirizzato alle istituzioni sammarinesi, per far tornare un po' di magia sul Titano.

Nel servizio, l'intervista al Mago Gabriel (Festival Internazionale della Magia San Marino)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: