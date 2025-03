Festival della Magia di San Marino: l'anticipazione all'Aeroclub con esperimento dedicato al sensitivo Rol

Nel video le interviste

Concentrazione, suspense, mentalismo tra percezione e profezia. All'Aeroclub di San Marino, a Torraccia, il Mago Gabriel e Magica Gilly si mettono alla prova con un esperimento dedicato al celebre sensitivo torinese Gustavo Rol. E d'incanto avviene la magia. La giovane Gilly indovina dove si trova la chiave, che apre la profezia: "Ha percepito la persona che possedeva la chiave - spiega il Mago Gabriel . influendo sul motore della macchina, tanto è vero che la macchina si è fermata da sola, come ha anche testimoniato il giornalista Antonio Fabbri, che ne era alla guida. Penso, tra l'altro, che come esperienza sia unica, perché la prima del suo genere. Rol infatti non ha mai coinvolto un auto, è stato un tocco di modernità aggiunto da noi".

"Prima mi stavo concentrando - racconta Magica Gilly - e poi la macchina si è fermata perché ho percepito qualcosa di strano e ho capito che lì c'era qualcosa".

Rol nella sua profezia ha predetto l'arrivo del sole e del caldo: "Speriamo - scherza la ragazza -, meglio il sole della pioggia".

Dunque è questo lo show che anticipa il ritorno del Festival internazionale della Magia di San Marino. Una 26esima edizione dedicata all'inclusione e contro i pregiudizi. Il primo Magic Show di questo tipo. Dal 14 al 16 marzo al Centro congressi Kursaal, con artisti da tutto il mondo. Attesa la performance di Magica Gilly, la prima illusionista con sindrome di Down, che con la sua arte lancia anche un messaggio contro il bullismo. Evento clou il Gran Gala al Teatro Nuovo di Dogana, sabato 15 marzo: sul palco il top della magia mondiale per trasportare il pubblico in un viaggio fatto di mistero e suspense.

