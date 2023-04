INTRATTENIMENTO Festival Internazionale della Magia: di nuovo a San Marino con artisti e spettacoli inediti L'appuntamento è dal 14 al 16 aprile

Cilindro in testa e bacchetta in mano, il Titano si prepara alla 24esima edizione di uno tra gli eventi più importanti. Per il festival Internazionale della magia, fondato dal Mago Gabriel con lo scopo di raccogliere fondi per la sindrome di Down, tantissimi artisti riempiranno di stupore le vie del centro, incantando grandi e bambini. Sì parte venerdì 14 aprile alle 20:30, al Kuursal, con il trofeo Arzilli, un concorso in cui 11 maghi si sfideranno tra loro. Tante carriere sono partite proprio da qui.

Si continua nella stessa location il giorno dopo con il Gala di Close Up, alle 15. La sera, alle 21, appuntamento al Teatro Nuovo per l'evento di punta presentato da Raoul Cremona: il Gran Gala della magia, con l'intervento anche di personaggi del fumetto, grazie alla collaborazione con il San Marino Comics. In omaggio per i bambini seduti tra il pubblico il libro magico "Colora San Marino". Si chiude domenica 16 aprile alle 16 con il The Family Show, uno spettacolo per bambini e famiglie al Kursaal. "E' un evento che sosteniamo da sempre - commenta Federico Pedini Amati, segretario al Turismo - perché ha una caratura e una ricaduta internazionale".

Al Kursaal nel frattempo conferenze per gli addetti ai lavori. E sabato alle 10:30 piccola lezione per aspiranti maghi, aperta a tutti. Sabato 8 aprile alle 10:30, un'anticipazione del Festival. A Torraccia un esperimento del mago Gabriel: "Tenteremo di fare una trasmissione del pensiero terra-cielo - spiega lui -. Una persona si concentrerà su un disegno e un pilota con il suo aereo acrobatico proverà a riprodurre proprio quella sagoma con il suo fumogeno".

Nel video l'intervista a Magica Gilly, Federico Pedini Amati (Segretario al Turismo) e Mago Gabriel

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: