Festival Regioni, le Marche impegnate sulla tutela del territorio

Territori a confronto al Festival delle Regioni che chiude oggi a Bari, aperto domenica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha richiamato alla "leale collaborazione" mentre pesa l'incognita della autonomia differenziata più volte evocata dai governatori. Una occasione per discutere della doppia transizione ecologica e digitale in una ottica di dialogo tra le istituzioni.

Presenti anche le Marche a parlare di tutela e della promozione del territorio con il Presidente della Regione Francesco Acquaroli sul palco del teatro Petruzzelli nel region talk dedicato al cambiamento climatico insieme al Ministro della Protezione civile Nello Musumeci in collegamento, ai presidenti di Regione Valle D’Aosta Renzo Testolin e della Regione Sardegna Alessandra Todde, al cofondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile Enrico Giovannini.

“Dobbiamo superare l’approccio emergenziale in favore della prevenzione - ha detto il presidente Acquaroli che riveste anche il ruolo di Commissario straordinario per l’Alluvione, dopo aver ringraziato i presidenti Fedriga ed Emiliano per l’organizzazione dell’evento -. Sul nostro territorio, drammaticamente colpito negli ultimi anni, stiamo intervenendo con decisione sulla prevenzione: stiamo progettando le vasche di laminazione, ci stiamo occupando della pulizia degli alvei dei fiumi troppo a lungo trascurata e abbiamo introdotto una legge che promuove una gestione sostenibile del territorio garantendo sicurezza e adottando un principio di 'consumo del territorio a saldo zero'.

Queste iniziative rappresentano un passo fondamentale per affrontare gli errori di gestione che abbiamo ereditato, frutto di una minore sensibilità verso queste tematiche. Riconosciamo l'importanza anche delle politiche di carattere internazionale, ma riteniamo che la gestione del territorio debba occupare un posto prioritario. Non solo aumentando le risorse disponibili, ma migliorando la nostra capacità di intervenire nella manutenzione ordinaria e semplificare la normativa esistente.

Attualmente stiamo operando in situazione di emergenza, una condizione che, purtroppo, ci costringe ad intervenire dopo il verificarsi dei danni. È nostro fermo convincimento che una programmazione attenta e strategica possa ridurre i rischi e minimizzare l'impatto degli eventi avversi. Dobbiamo, quindi, fare in modo di adottare un approccio proattivo, anticipando, anziché reagire a posteriori, e prevedendo gli effetti che quotidianamente si manifestano sul nostro territorio nazionale".

Nel Villaggio con gli stand delle Regioni la dirigente del Servizio Turismo Paola Marchegiani ha parlato de “Le Marche terra di Borghi: identità, potenzialità e progetti di sviluppo”.

