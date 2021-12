Festività e violenza, Pari Opportunità: “Anche a Natale non siete sole”

“Quando si parla di violenza domestica, le festività possono essere il periodo dell'anno più difficile e drammatico”. L'Authority Pari Opportunità, con un comunicato stampa, ricorda come proprio il periodo natalizio abbia sempre fatto registrare “un aumento delle violenze domestiche in tutto il mondo a causa del maggior tempo passato assieme, dell’abuso di alcol e, soprattutto, della chiusura di quegli spazi “sicuri” che permettono alle vittime di allontanarsi fisicamente dai maltrattanti per trovare aiuto e sicurezza in posti come le scuole ed i luoghi di lavoro”. “Non siete sole”, è l'accorato appello rivolto alle persone vittime di maltrattamenti e violenze. “La rete antiviolenza – aggiunge l'Authority - è sempre attiva e pronta a proteggerle, intervenendo in ogni momento in loro aiuto. Il numero 0549 994800 è dedicato a loro, sempre attivo e pronto a rispondere con massima riservatezza”. Inoltre ricorda che l'applicazione “Tecum” permetta di effettuare una chiamata d'emergenza semplicemente premendo un tasto.

