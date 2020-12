CONNESSONE ULTRAVELOCE Fibra ottica AASS: partita la posa a Fiorentino, Chiesanuova e Montegiardino Già pubblicato inoltre il bando per i lotti IV° e VI° che interesseranno i castelli di San Marino Città, Faetano ed Acquaviva

Sono partiti i lavori di posa per il quinto lotto di fibra ottica a banda larga che entro agosto 2021 coprirà interamente il castello di Fiorentino e parte di Chiesanuova e Montegiardino. Già più di 15.000 gli utenti serviti in territorio e oltre 2.000 le linee attive.

Parliamo di tecnologia FTTH, la più veloce e performante, che attraverso la rete dell'Azienda dei servizi arriva direttamente nelle unità immobiliari. Per attivarla ci si può rivolgere ai due operatori che offrono Internet tramite la fibra dell'Aass: Tim San Marino o Telenet.

Proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando anche per altri due lotti per andare a coprire i castelli di San Marino Città, Faetano ed Acquaviva.

Nel servizio l'intervista a Mattia Marcucci (Ing. Settore telecomunicazioni AASS) e Elvio Rossi (Ing. Settore telecomunicazioni AASS)

