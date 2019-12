TLC Fibra ottica: i costi di “risalita verticale” temporaneamente a carico dell'AASS

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici prosegue i lavori per la realizzazione della rete pubblica in fibra ottica FTTH, che consente ai sammarinesi di navigare fino alla velocità di 1.000 megabit al secondo. AASS, oltre alla realizzazione della rete, è impegnata nella messa in posa della “risalita verticale”, il tratto di impianto che dal contatore elettrico conduce fino alle singole abitazioni attraverso i cavidotti dell’energia elettrica o della linea telefonica.

Per incentivare l'utilizzo della rete pubblica l'Azienda Autonoma di Stato ha deciso di farsi carico di questa spesa. Gli abitanti delle zone già raggiunte dal servizio in questa prima fase, quindi Rovereta, Dogana, Falciano, Galazzano, Serravalle, Lesignano e Fiorina, potranno usufruire dell'incentivo per ancora due mesi. Le risalite verticali saranno gratuite se prenotate entro il 28 febbraio 2020 e realizzate entro il 30 aprile 2020. Dopo tale data i lavori in queste zone saranno a carico degli utenti. Per le parti restati del territorio, già servite o che saranno interessate dai lavori nei prossimi mesi, verrà indicato di volta in volta il termine del periodo di gratuità dell’intervento.

AASS ricorda che la risalita verticale deve essere realizzata esclusivamente dagli installatori di impianti elettrici abilitati, il cui elenco è consultabile sul sito dell'azienda nella sezione TLC/FTTH/Installatori



