OSPEDALE Fibrillazioni all'Iss, due primari potrebbero lasciare L'allarme partito dal consigliere del Movimento Rete, Paolo Rondelli

Due primari dell'Ospedale di San Marino avrebbero rassegnato le dimissioni. La questione è stata resa pubblica nell'Aula del Consiglio con Paolo Rondelli di Rete che ha esternato la propria preoccupazione per – ha detto – “una voce che circola con insistenza”, con conseguente richiesta di delucidazioni al Segreteria di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni. Secondo indiscrezioni, i reparti che potrebbero perdere la guida sono quelli di Pediatria e Oncologia. "Fra le ragioni - riferiscono fonti mediche - ci sarebbero quella della carenza di personale e le assunzioni di professionisti con inquadramenti non in linea con i dipendenti Iss". Sullo sfondo in generale anche l'annosa questione pensioni e totalizzazione dei periodi di lavoro svolto in più Stati.

Seguiranno aggiornamenti

