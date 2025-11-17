Fibromialgia, a San Marino arriva un numero WhatsApp dedicato

L’Associazione La Fibromialgia a San Marino ha attivato un numero WhatsApp riservato ai malati fibromialgici. Il servizio, operativo 24 ore su 24, permette di inviare messaggi per ricevere informazioni, indicazioni su normative e attività dell’associazione, oltre a un supporto di base per chi convive con la sindrome.

"Il nuovo servizio - scrive l'associazione - nasce per offrire un canale di comunicazione diretto, semplice e immediato, pensato per chi convive con la fibromialgia, una sindrome cronica e invalidante che provoca dolore diffuso, stanchezza e numerosi altri sintomi che impattano profondamente sulla vita quotidiana".

Il numero WhatsApp è 3751255795, attivo solo tramite messaggi.

“Questo nuovo canale nasce dal desiderio di essere ancora più vicini ai malati, offrendo loro la possibilità di contattarci in modo semplice, riservato e costante. afferma la presidente Martina Bianchi nel comunicato - Nessuno deve sentirsi solo davanti alla fibromialgia”.





