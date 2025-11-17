TV LIVE ·
Fibromialgia, a San Marino arriva un numero WhatsApp dedicato ai malati

Attivo 24 ore su 24: l’Associazione potenzia ascolto, supporto e informazioni per chi convive con la sindrome

17 nov 2025
L’Associazione La Fibromialgia a San Marino introduce un nuovo strumento di supporto per le persone affette dalla sindrome fibromialgica: un numero WhatsApp attivo 24 ore su 24, pensato per offrire ascolto, informazioni e una presenza costante a chi convive con una patologia cronica e invalidante. La fibromialgia provoca dolore diffuso, stanchezza profonda e numerosi sintomi che incidono pesantemente sulla quotidianità; da qui l’esigenza di un canale semplice e immediato, accessibile in ogni momento.

Attraverso il numero dedicato – 375 125 5795, raggiungibile esclusivamente via messaggio – i malati potranno chiedere chiarimenti su normative, attività dell’associazione, consigli utili e, soprattutto, trovare un punto di riferimento umano in caso di difficoltà.

“Questo nuovo canale nasce dal desiderio di essere ancora più vicini ai malati, offrendo loro la possibilità di contattarci in modo semplice, riservato e costante. Nessuno deve sentirsi solo davanti alla fibromialgia”, spiega in una nota la presidente Martina Bianchi.




