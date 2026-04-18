Fibromialgia e comunicazione: a Falciano il seminario della Consulta per l'Informazione

Migliorare la consapevolezza e la comprensione della fibromialgia, un argomento complesso ma spesso frainteso o banalizzato da luoghi comuni, per garantirne una rappresentazione più accurata ed empatica nel mondo dell’informazione. Questo lo scopo del seminario ‘Fibromialgia: comprendere e comunicare conseguenze e impatto sociale’, organizzato a Falciano dalla Consulta per l’Informazione di San Marino e dall’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna.

Quattro relazioni di professionisti autorevoli dal mondo della salute e dei media, per confrontarsi sul linguaggio appropriato da utilizzare e sui modi per promuovere una comunicazione della patologia più efficace e rispettosa. Ad aprire i lavori l’intervento del segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci. “Questa malattia, che molto spesso è silenziosa ma certamente impattante, richiede sensibilizzazione, comunicazione, informazione. Questo momento sintetizza al meglio questi aspetti e contribuisce a formare la nostra comunità, i nostri operatori della comunicazione”, ha dichiarato Ciacci a margine del seminario. “È una giornata importante per tutti i fibromialgici. È la prima volta che la Consulta dei giornalisti sammarinesi e l'ordine italiano dei giornalisti hanno come argomento per un loro corso di aggiornamento la fibromialgia. Di questo siamo veramente molto contenti”, ha detto Meris Andreani, vicepresidente dell'Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021.

Vari gli argomenti trattati nel seminario: dalla sensibilizzazione allo sfatare le fake news, fino a un focus sul ruolo dell’alimentazione nella terapia. “Non ci si può curare con l'alimentazione, però l'alimentazione è fondamentale a supporto delle varie terapie che poi si vanno a sostenere nella fibromialgia”, afferma la nutrizionista Greta Venturini.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci, Meris Andreani e Greta Venturini







