SALUTE Fibromialgia, Gabriele Donati ISS: "San Marino ha già avviato un percorso diagnostico terapeutico" Proprio ieri approvata in consiglio la legge a tutela dei soggetti colpiti dalla malattia. Il Movimento Rete, promotori dell'iniziativa: "Siamo molto orgolgiosi"

Il Consiglio, ieri sera, ha approvato, con 42 voti favorevoli e un non votante, la legge a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia. Patologia che, pur non avendo una prognosi severa, è estremamente invalidante.

"La fibromialgia - afferma il Gabriele Donati, direttore della medicina interna ISS - è una malattia cronica che colpisce prevalentemente soggetti di mezza età, intorno ai 45/65 anni, che si caratterizza per la presenza di dolori cronici diffusi, astenia e disturbi del sonno. A questi sintomi principali possono essere associati disturbi intestinali e una sintomatologia depressiva. È una malattia abbastanza frequente, in Italia e anche a San Marino, colpisce circa il 2% della popolazione"

L'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino ha già pronto un piano terapeutico dedicato: "Pur non essendo una patologia con una prognosi severa, è estremamente invalidante, con una valore di tipo sociale importante. Per cui è stato da pochi mesi avviato un percorso diagnostico terapeutico che coinvolge non solo le strutture ospedaliere ma soprattutto quelle del territorio in quanto i medici di medicina generale possono avere un ruolo importante in questo tipo di patologia".

Nel servizio l'intervista a Gabriele Donati (Direttore medicina interna ISS)

