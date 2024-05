Fibromialgia: inaugurata la panchina viola, simbolo del percorso di sensibilizzazione

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità; Gloria Menghi, portavoce Gruppo Fibromialgici Sammarinesi e Barbara Bollini, Capitano di Castello Borgo Maggiore.

La prima panchina viola in Repubblica, ad indicare il colore simbolo della Fibromialgia, lo stesso viola che illuminerà dal 12 maggio le tre Torri. Al Parco del Sorbo di Ventoso l'inaugurazione ed un partecipato momento di comune riflessione sulla patologia, per dare un segnale forte ai malati che hanno lottato e lottano per uscire dall'invisibilità. "Abbiamo approvato lo scorso gennaio - ricorda Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità - una legge a tutela dei soggetti che soffrono di questa malattia proprio per dare dignità a coloro che ne sono affetti attraverso un percorso di screening, cura, prevenzione e con il coinvolgimento anche di tutte le associazioni di fibromialgia e cercare di dare loro anche un certo sollievo".

“Siamo i primi ad aver ottenuto per legge il riconoscimento, adesso avanti tutta! – commenta la portavoce del Gruppo Fibromialgici Sammarinesi, Gloria Menghi. "Il progetto va ampliato e reso ancor più aderente alle esigenze dei pazienti: dal trattamento mirato dei sintomi alla necessità di esenzioni della spesa per le terapie, per lo più a base di integratori.

Evento di sensibilizzazione sociale, dunque, verso una sindrome dolorosa e invalidante, appoggiato convintamente dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e salutato dal messaggio della Reggenza. "Un segnale importante che Giunta ha voluto dare all'interno del suo Castello - dice il Capitano Barbara Bollini - ma che riguarda tutta la Repubblica di San Marino. Sono felice di condividere questo momento così delicato per tantissime famiglie".

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità; Gloria Menghi, portavoce Gruppo Fibromialgici Sammarinesi e Barbara Bollini, Capitano di Castello Borgo Maggiore.