Fibromialgia, la nuova associazione si presenta: "Faremo ascoltare la nostra voce"

Hanno iniziato tempo fa come gruppo Facebook e ora sono pronti ad unirsi in un'associazione: l'"Associazione fibromialgici sammarinesi 2021”. Avviato l'iter per costituirla: l'organizzazione si occuperà delle necessità di chi soffre di questa patologia e per sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica. "L'associazione - spiega la presidente Gloria Menghi - serve per farci ascoltare dalle istituzioni. Abbiamo già ottenuto delle cose come gruppo di persone, però, tramite un'associazione, avremo maggior peso".

Il “2021” incluso nel nome si riferisce all'anno dell'istanza d'Arengo che portò, poi, alla legge del 2024. Menghi ricorda le attività negli anni, dalle due panchine installate in territorio all'illuminazione delle Torri nella Giornata dedicata alla patologia, fino all'impegno per arrivare al rimborso Iss per i malati.

"Lo Stato ha riconosciuto la fibromialgia a San Marino nel gennaio 2024 - afferma Menghi - però bisogna perfezionare la legge: ancora mancano molti dettagli. Sono diverse le cose ancora da fare. Per esempio, tante sono le richieste di rimborso: noi fibromialgici usiamo molti integratori, facciamo parecchie terapie non rimborsate. Lo Stato ci riconosce già 150 euro per la psicoterapia e la ginnastica dolce in acqua. E' già qualcosa, ma speriamo di ottenere un aiuto in più".

La nuova associazione è la seconda sul Titano, a livello cronologico, ma Menghi sottolinea come il gruppo di cittadini sia attivo da anni per migliorare la vita dei malati. "Da tempo volevamo creare un'associazione - dice la presidente - ma per costituirla ci vogliono persone che ci lavorino e risorse economiche. Non è così semplice come può sembrare, quindi abbiamo aspettato il momento opportuno".

Nel servizio l'intervista a Gloria Menghi (presidente Associazione fibromialgici sammarinesi 2021)