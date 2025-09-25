Fibromialgia, la proposta di legge per il riconoscimento come malattia cronica raggiunge oltre 300 firme

L'associazione “La Fibromialgia a San Marino” ha raccolto e depositato a Palazzo oltre 300 firme per una legge di iniziativa popolare “Disposizioni in favore delle persone affette da Fibromialgia o sindrome fibromialgica”.

La proposta punta al riconoscimento della malattia come cronica e invalidante e ha come obiettivo inserire la patologia nei livelli essenziali di assistenza, attivare percorsi di diagnosi e cura all’Iss, istituire un registro nazionale e promuovere ricerca, formazione e sensibilizzazione. Richiesta anche la tutela in ambito lavorativo, attraverso il riconoscimento delle limitazioni e il diritto al lavoro agile per chi convive con questa sindrome.

A San Marino sono circa 700 le persone affette da quella che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito una patologia” - spiega Andrea Pozzati, vicepresidente dell'associazione “La Fibromialgia a San Marino”. “Ad oggi la cura farmacologica è limitante – aggiunge - ed è difficile anche svolgere attività quotidiane come guidare o lavorare”. Confidiamo entro inizio 2026 – conclude Pozzati - di poter ottenere una legge che riconosca la fibromialgia come malattia cronica”.







