SALUTE Fibromialgia San Marino: "Un muro di gomma dalla politica" Il presidente dell'Associazione Fibromialgia, Andrea Pozzati, denuncia una "gestione politica che non ascolta, non si confronta, ignora, aspetta semplicemente che la società si arrenda"

L'associazione FSM Fibromialgia San Marino denuncia un muro di gomma della politica rispetto a distanze appelli formali inoltrati nel tempo. Ultimo un progetto di legge depositato lo scorso settembre è rimasto "lettera morta". Nel comunicato diffuso elencano anche altri episodi di esclusione.

"C'è stato veramente un ordine del giorno fatto dal Consiglio Grande Generale che chiedeva il coinvolgimento delle associazioni sia al tavolo di lavoro che è stato istituito per lavorare su quelle che sono le problematiche fibromialgie e medicinali, sia nel mondo del lavoro che nel mondo sociale ma siamo stati esclusi. Esclusi anche dalla Commissione Quarta anche se era espressamente specificato il nostro coinvolgimento in un ordine del giorno" commenta Andrea Pozzati, pres Ass. Fibromialgia RSM.

L'associazione nella nota chiede una gran voce "confronto, dialogo e supporto per individuare una soluzione giusta e condivisa. Fino ad oggi abbiamo taciuto - scrivono - subendo le decisioni di una gestione politica che non ascolta, non si confronta, ignora, aspetta semplicemente che la società si arrenda".

"Lo stesso piano terapeutico, anche se l'abbiamo chiesto più volte, non c'è mai stato mostrato - continua Pozzati - e, addirittura, mi risulta non sia stato mostrato neanche al tavolo di lavoro. Un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) di cui al momento si sente parlare ma non si vede niente".

Nel video l'intervista a Andrea Pozzati, presidente Ass. "La Fibromialgia a San Marino"

