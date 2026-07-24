CULTURA E RADICI Fiera di Arbe: Gruppo "Arti e Mestieri" di Montegiardino pronto per l'inaugurazione Oltre 50 figuranti e 16 sbandieratori saranno protagonisti della manifestazione che celebra il legame storico tra l'isola croata di Rab e la Repubblica di San Marino.

Dopo oltre 10 ore di viaggio tra pullman e traghetto, il Gruppo "Arti e mestieri" di Montegiardino è sbarcato sull'isola di Arbe, in croato Rab, con una delegazione di oltre 40 figuranti a cui si aggiungeranno per la giornata di domani 25 luglio 16 sbandieratori. Si trovano sull'isola dove nacque e partì San Marino per prendere parte alla Rabska fjera, o Fiera di Rab. Quest'anno è la 25esima edizione, traguardo simbolico scelto dall'associazione sammarinese per tornare: mancava dal 2019 causa Covid e riorganizzazione. Lo stesso gruppo, in particolare nella persona del fondatore Italo Righi, ha contribuito alla nascita di quello che oggi è il più antico e grande festival estivo medievale della Croazia.

La fiera dura tre giorni, dal 25 al 27 luglio, durante i quali si festeggia anche San Cristoforo, patrono dell'isola. Qui ritornano quelli che c'erano una volta, assieme anche ai loro nipoti, perché nel frattempo - a distanza di 25 anni - sono diventati nonni.

"E' una fiera importante anche per noi - spiega Italo Righi - perché c'è questo legame, questo gemellaggio tra San Marino e Arbe, dove la storia intrecciata con la leggenda e racconta che San Marino partì proprio da Arbe. Io come montegiardinese, in rappresentanza anche del Gruppo Arti e Mestieri, nel 2000 ero venuto qua in vacanza, grazie a Massimo Mancini che ha insistito tanto affinché io venissi a conoscere Arbe. E poi con una delegazione dell'isola di Arbe, con il sindaco e il direttore del turismo ci siamo visti, abbiamo fatto una cena e di lì è nata l'idea di costruire questa manifestazione.

"Quest'anno ci siamo impegnati coinvolgendo molti giovani - continua Righi - e siamo riusciti a ricostruire un gruppo di circa 50 persone che saranno presenti in queste tre serate. Domani l'inaugurazione: ci sarà la sfilata di tutti i figuranti che dovrebbero essere circa 400 figuranti, parteciperà anche un gruppo di balestrieri di San Marino: cosa che ci fa molto piacere. Tra i vari quadri proposti ci sarà la preparazione della piadina, la gogna, le donne che filano. Insomma, diversi mestieri ma non li voglio illustrare troppo così domani sarà una sorpresa per tutti".

Nel video l'intervista a Italo Righi, fondatore Gruppo "Arti e Mestieri" di Montegiardino

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