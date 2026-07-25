Fiera di Arbe: i preparativi del Gruppo Arti e Mestieri, dai nonni ai nipoti

Stasera, 25 luglio, l'inaugurazione della Fiera di Arbe dalle 20. Si partirà con la tradizionale sfilata dei gruppi storici lungo la scalinata del centro e il saluto delle autorità. Tra i protagonisti una delegazione di circa 40 persone del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino e circa 15 della Federazione Balestrieri Sammarinesi: questi ultimi, con sbandieratori e tamburini, parteciperanno solo alla serata di inaugurazione. In totale circa 400 i figuranti provenienti principalmente da Croazia e San Marino, con piccole rappresentanze di Slovenia e Germania.

Dopo la sfilata si comincia con gli spettacoli e le rappresentazioni, con i quadri delle arti e dei mestieri antichi sammarinesi nello spazio riservato alla Repubblica. Dunque giornata di preparazione per portare e montare l'attrezzatura sul posto.

In questa 25esima edizione, i membri storici del gruppo, presenti già nel 2001, raccontano le loro emozioni, assieme ai nipoti: ora sono diventati nonni. "Una bella emozione - ammette Maria Balbo - quella di aver trasmesso queste attività e questa passioni ai bambini, che ora le portano avanti con noi". "Il ricordo più bello che di questi 25 anni - illustra Luigi Della Valle - è la tradizionale sfilata di inaugurazione. Scendere quelle scale mi fa sempre venire la pelle d'oca". "Sicuramente apprezziamo molto l'accoglienza che ci hanno fatto gli arbesani fin dal primo momento - commenta Giovanni Ugolini -.È bello ritrovarci dopo 25 anni e ancora rivedere i vecchi amici".

"L'emozione più forte è stata il primo sbarco sull'isola - racconta Pierina De Angeli -. Non avrei mai pensato che ci saremmo ritrovati qui dopo tutti questi anni". "Ci trattano come cittadini ormai - fa notare Paolina Forcellini -. Siamo sammarinesi ma è molto forte anche l'amicizia con i cittadini croati". Dai nonni ai nipoti la passione passa anche attraverso le generazioni.

"Mi chiamo Giada Baldera, ho 11 anni - si presenta la prima rappresentante della delegazione dei piccoli - e per queste tre sere faccio le treccine. Sono venuta con i miei nonni e le faccio anche a San Marino". "Io mi chiamo Aurora Giannini, ho 10 anni - racconta -, farò anche io le treccine perché i miei nonni mi hanno passato questa passione e quindi è molto bello anche portarla avanti". "Mi chiamo Andrea Balducci e ho 10 anni - un altro nipote degli storici membri -. Sono qui proprio perché devo far capire il mio mestiere, l'arrotino. I miei nonni mi hanno trasmesso questa cultura. Si è perso tutto, ma bisogna continuare a farlo e portare avanti la trazione".

Nel video le interviste a Maria Balbo, Luigi Della Valle, Giovanni Ugolini, Pierina De Angeli, Paolina Forcellini, Giada Baldera, Aurora Giannini e Andrea Balducci

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