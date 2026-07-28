Fiera di Arbe: il gran finale è uno spettacolo di arti, mestieri e amicizia

La 25esima edizione della Rabska Fjera volge al termine. Emozioni, divertimento e amicizia hanno reso l'atmosfera magica nel segno del legame che unisce Arbe e San Marino. L'isola, le sue istituzioni e l'Ufficio del Turismo locale hanno incontrato la sapienza e la storia del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino un quarto di secolo fa: da allora non si sono più lasciati.

Un legame tessuto con amore e dedizione negli anni da Italo Righi, presidente e fondatore, e da Massimo Mancini, storico amico di Rab. Da allora la Fiera ha cambiato volto ed è cresciuta fino ad arrivare a oltre 400 figuranti coinvolti quest'anno, una cinquantina i sammarinesi.

Proviamo a restituirvi con le immagini e i racconti l'entusiasmo di quest'evento, dai partecipanti al pubblico. I primi a testimoniarlo sono proprio i due pilastri sammarinesi.

"Vedere questa manifestazione così importante esplodere in tutte le sue fasi, in tutti i suoi momenti - commenta Mancini -, ci dà una grande emozione come se fosse la prima volta, nonostante siano passati 25 anni".

"Viene riconosciuto l' impegno che per 25 anni abbiamo messo per realizzare questa fiera - conferma Righi -. Vedere tanti amici di Arbe che ti fermano, ti abbracciano e ti ringraziano è veramente una soddisfazione immensa".

"Ripenso spesso alla prima fiera - ricorda Ivana Matušan, direttrice dell'Ufficio del Turismo di Arbe -, quando arrivarono i figuranti sammarinesi sull'isola per la prima volta. Oggi siamo molto soddisfatti della partecipazione: ci sono tanti turisti, ma anche tanti cittadini dell'isola che non vogliono mancare all'evento. E questa splendida fiera non poteva che chiudersi con il botto: uno spettacolo pirotecnico all'altezza della manifestazione".

Nel video le interviste a diversi figuranti, Massimo Mancini, Italo Righi (fondatore e presidente Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino) e Ivana Matušan (direttrice Ufficio del Turismo di Arbe)







