Fiera di me tour, Irene Grandi: "Il modo migliore per festeggiare 30 anni di carriera"

Nel servizio l'intervista a Irene Grandi

A San Marino la prima data del nuovo tour nei teatri di Irene Grandi che prende il nome proprio dal singolo "Fiera di Me": "Sono 30 anni che sono in giro con la musica - racconta - sono tanti anni di canzoni, singoli, tournée, televisione, però appunto volevo festeggiare nel modo più bello, fare un tour dedicato proprio alla mia storia, insieme ai miei cari musicisti. Ho un trio da tanti anni, poi ci sono anche due new entry quest'anno, per raccontare appunto il percorso di questi 30 anni, tutta la musica che mi ha accompagnato, molto varia, colorata, diversa, tanta produzione. In 30 anni si fa tante cose, e questo infatti è un tour che mi fa pensare a quanto ho fatto e a quanto posso essere felice e fortunata di essere ancora sulle scene".

Tanti i cambiamenti in questi anni nel mondo musicale: "È cambiato - racconta Irene Grandi - anche il gusto per certi versi dei giovani, che giustamente devono avere la loro voglia di ribellarsi a quello che c'era prima. Però ecco proprio il modo di usare la musica, il fatto che non ci sia più nessun supporto, piuttosto che ci sia un po' una certa scelta molto omologata della musica che va, fra virgolette, è un pochino difficile come momento. Per fortuna ci sono i teatri in Italia e a San Marino, dove possiamo appunto esprimerci e fare il nostro bellissimo lavoro".

