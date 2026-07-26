SFILATA STORICA Fiera di Rab: la serata inaugurale è uno spettacoli di costumi, musica, arti e mestieri Presenti anche il Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino, con più di 40 figuranti, e una delegazione di 15 balestrieri sammarinesi

Maestosità, fierezza, storicità. La serata inaugurale della Fiera di Rab porta con sé un fascino che le immagini raccontano meglio delle parole. 400 figuranti sfilano sulla grande scalinata in abiti medioevali in una delle più grandi rievocazioni storiche del Paese. Ci sono i croati, un piccolo manipolo di tedeschi e di sloveni, e poi gli ospiti d’onore: i sammarinesi.

Il Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino, in più di 40, e una delegazione di 15 Balestrieri. Ad assistere il pubblico delle grandi occasioni, centinaia di persone assiepate in piazza, lungo le scale, nelle vie. Luci, tamburi, bandiere e balli. C’è l’alzabandiera e i discorsi istituzionali delle autorità locali. Poi a dare il via ufficialmente alla Rabska Fjera è un colpo di cannone. Due ali di folla creano una passerella per i figuranti in costume. Una sorta di seconda sfilata per le vie del centro.

È il momento di cominciare i quadri storici, con le arti e mestieri di un tempo. E chissà se nel medioevo a San Marino esisteva già la piadina come la conosciamo noi. Ad ogni modo arbesani e turisti apprezzano l'arte culinaria delle nostre azdore. La cucina è tra i mestieri proposti nell'angolo sammarinese. Le opere realizzate dai montegiardinesi diventano anche parte anche di un mercatino.





Nel video le interviste ai figuranti del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino

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