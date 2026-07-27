Fiera di Rab: seconda serata annullata per pioggia

Dopo una prima serata ricca di emozioni, la seconda lascia un po’ l’amaro in bocca. Alla Fiera di Rab, evento di rievocazione storica medioevale sull’isola che diede i natali al Santo Marino, turisti e arbesani si sono goduti prima sfilata, costumi e spettacoli con musica, poi quadri storici con arti e mestieri antichi - rappresentati in primis dal Gruppo di Montegiardino -, ma anche buon vino e grappa locali, pesce fresco - pescato e cucinato sul momento - in un’atmosfera da sogno in riva al mare.

Nella seconda serata il sogno viene spazzato via da Eolo prima e da Zeus poi. Alla fine l’hanno avuta vinta vento, pioggia e fulmini, abbattutisi sull’isola proprio quando doveva cominciare la seconda serata della Fiera di Rab. Tutto annullato: i figuranti sammarinesi, già in costume, hanno aspettato speranzosi, finché non è arrivata l’ufficialità.

Ma nella hall c’era chi cercava di vivere il momento con leggerezza, come i performer argentini ospiti del nostro stesso hotel. Una danza per fermare la pioggia, forse, che anche se è servita a poco, ha fatto divertire il piccolo pubblico.







