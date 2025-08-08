Fiera di Rimini: aumentano i ricavi, ma anche gli oneri fiscali e il costo del lavoro

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, proprietari della Fiera di Rimini, ha approvato nella giornata di ieri la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. Il gruppo, che gestisce anche il polo fieristico di Vicenza, registra ricavi per 149,3 milioni di Euro, in aumento di 17,4 milioni di Euro (+13,2%) rispetto ai 131,9 milioni di euro registrati nel medesimo periodo del 2924, nonostante lo slittamento al secondo semestre di alcuni eventi in Asia e negli Stati Uniti.

Il periodo si chiude però con un utile pari a 17 milioni di euro, rispetto ai 20,1 milioni del 30 giugno 2024, a causa di un maggiore onere fiscale per 5,5 milioni di Euro per effetto della normalizzazione dell'aliquota fiscale che passa dal 15% del primo semestre 2024 al 34% del primo semestre 2025. I costi operativi al 30 giugno 2025 sono pari a 83,4 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sul fatturato sostanzialmente invariata. In particolare il costo del lavoro è pari a 27 milioni di Euro, in aumento di 3,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente quando era pari a 23,8 milioni.







