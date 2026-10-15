TTG Fiera di Rimini: San Marino tra i protagonisti al Ttg Presentata la guida Lonely Planet dedicata al Titano

Si è chiusa la seconda di tre giornate al Ttg di Rimini, l’evento fieristico di riferimento per il turismo mondiale. San Marino vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista e raccontarsi al mondo, a partire dal suo ampio stand: la fiera è un’opportunità concreta di promozione commerciale. Ma oggi ha scelto di farlo anche attraverso una delle guide di viaggio più conosciute a livello internazionale, Lonely Planet. Una collaborazione e un percorso cominciato nel 2021 e che ha portato il Titano a essere selezionato dalla guida indipendente. Un volume cartaceo, anche in versione digitale, tradotto in diverse lingue, e accompagno da un video di 7 minuti. Un’occasione per far conoscere San Marino a milioni di potenziali viaggiatori, puntando su storia, cultura ed esperienze autentiche.

"Nel 2021 è partito lo studio, ma è stato un percorso lungo per essere accettati dalla guida indipendente - ricorda Federico Pedini Amati, segretario al Turismo -. Cambia la conoscibilità del nostro Paese, che si amplifica di molto. Ci siamo presi un impegno con Lonely Planet: organizzare qualcosa per i 20 dall'ingresso di San Marino nell'Unesco".

"Il territorio ha fatto un percorso per restituire un'immagine diversa dal passato, del turismo 'mordi e fuggi' - commenta Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia -. Il nostro racconta cerca di mostrare i diversi strati che si trovano sotto la pelle di questa destinazione".

San Marino punta anche sul binomio sport e turismo per promuovere il territorio e creare nuove opportunità di sviluppo. Se n’è parlato in un panel dedicato e promosso dall’associazione ACES, che ha conferito al Titano il titolo di Comunità Europea dello Sport 2026. Presenti il segretario particolare allo Sport Alessandro Mancini e il presidente del Cons, Christian Forcellini. Un riconoscimento che premia l’impegno del Paese nella diffusione della pratica sportiva e che ora rappresenta anche un’occasione per attrarre visitatori, valorizzare le proprie strutture e rafforzare le relazioni internazionali.

"Quando organizziamo un evento sportivo - spiega Forcellini - non c'è solo la gara in sé, ma tutto ciò che lo circonda e crea la manifestazione nel suo complesso: atleti, famiglie, media. Turismo, cultura, promozione del territorio ed economia vanno di pari passo".

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo), Angelo Pittro (direttore Lonely Planet Italia) e Christian Forcellini (presidente del CONS)

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