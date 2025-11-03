Fiera di Rimini: tutto pronto per Ecomondo. Presente San Marino

La campagna di Green Festival San Marino

28esima edizione con un programma ricco tra novità, ricerca e innovazione. Ecomondo si presenta oltre come una piattaforma globale per creare nuove alleanze ed esplorare opportunità per il futuro. Organizzato da Italian Exhibition Group, alla fiera di Rimini dai workshop ai panel come sempre al centro c'è l'economia circolare, le nuove tecnologie green e gli esperti della sostenibilità. Evidenze e nuovi trend, nazionali ed internazionali, legati alle diverse filiere, dall’edilizia al packaging, dall’elettronica all’automotive.

Nel dettaglio, ci saranno 1700 brand espositori, il 18% esteri, e 380 buyer da 66 Paesi. Quattro giornate, fino al 7 novembre, per oltre 200 eventi. Tra i temi materie prime critiche, finanza sostenibile, risorse idriche, blue economy, intelligenza artificiale e bioenergie.

Oltre 30 delegazioni ufficiali dall’estero e 90 associazioni internazionali, per un’edizione sempre più globale. 166mila metri quadrati di superficie espositiva per un totale di 30 padiglioni suddivisi in sette macroaree tematiche. Novità di quest'anno, una serie di tour tematici su plastica, acqua, suolo e innovazione, disponibili in italiano e in inglese, con oltre 500 posti gratuiti al giorno.

E non mancherà nemmeno San Marino: il 6 e 7 novembre il Green Festival presenterà il progetto “Acqua viva il sogno di una cosa usa e getta”, doppia campagna rivolta alle scuole elementari contro la plastica sulle nostre tavole e volta alla valorizzazione dell'acqua del rubinetto.







