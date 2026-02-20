POSTE SAN MARINO Filatelia: emesso francobollo dedicato al San Marino Song Contest La seconda emissione si inserisce invece nella serie “Europa” promossa da PostEurop.

L'anno filatelico di Poste San Marino viene inaugurato da due emissioni d'eccezione: San Marino Song Contest e 70° anniversario del francobollo d'Europa. Con l’emissione dedicata al Song Contest, Poste San Marino desidera rendere omaggio all’evento musicale che venerdì 6 marzo designerà il rappresentante de Titano all’Eurovision 2026, in programma a maggio in Austria. La serie è composta da un valore da 2,25 euro, emesso in fogli da 12 esemplari, per una tiratura complessiva di 20.004 francobolli. La stampa è realizzata in offset a quattro colori, con un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing. La dentellatura è 13 x 13 ¼ e il formato misura 40 x 30 millimetri.

La seconda emissione si inserisce invece nella serie “Europa” promossa da PostEurop – l’associazione degli operatori postali pubblici europei – che assegna annualmente un tema comune a tutti i Paesi membri. Anche in questo caso si tratta di un unico valore, da 3,30 euro, stampato in fogli da 12 per una tiratura di 20.004 esemplari, con le stesse caratteristiche tecniche dell’emissione dedicata al Song Contest: stampa offset a quattro colori con un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente, dentellatura 13 x 13 ¼ e formato 40 x 30 millimetri.

A completare il primo ciclo di emissioni del 2026 saranno presentati nei prossimi giorni anche i francobolli dedicati all’Oncologia Medica e al progetto sammarinese BUONENUOVE.

Leggi il comunicato stampa di Poste San Marino

