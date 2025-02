Film Commission, Raggi: "Arte e indotto. Bisogna raccogliere le idee e investire"

L'intervista a Fabrizio Raggi

La Segreteria di Stato per il Turismo al lavoro sull’ordine del giorno della Commissione Finanze che impegna il Governo ad avviare ogni necessario confronto per lo sviluppo di una Film Commission. Già gettate le basi per “la stesura, in tempi brevi, di una normativa che presto – riferiscono - sarà trasmessa alla politica”. Fondamentale il contributo del “Gruppo per lo sviluppo dell’industria cinematografica”, coordinato dal Turismo, Segreteria di Stato per la Cultura e Università di San Marino, che si avvale della consulenza di Fabrizio Raggi e Sergio Barducci. "L'idea probabilmente è quella proprio di rendere una Film Commission snella a livello burocratico, - spiega l'attore e regista sammarinese - di renderla importante, rendere San Marino una meta cinematografica forse un po' di nicchia mi verrebbe da dire, il paese, il territorio è straordinario, le possibilità ci sono, bisogna cominciare piano piano a prendere tante idee di tante persone e anche di tanti artisti che lavorano nell'industria cinematografica sanmarinesi e confrontarsi e cercare poi di rendere il tutto un unico ma abbastanza solido, di raccogliere tanti pensieri, tante idee soprattutto di persone con esperienza di questo mestiere. La Film Commission e il cinema può portare un indotto molto importante al territorio, quindi non è solo un'uscita, è logico serve tempo, all'inizio bisogna come per tutte le cose investire e poi si incominceranno a raccogliere i frutti".

In territorio c'è grande fermento. "Molte persone che si occupano di cinema - conferma Raggi - sono entusiaste alla sola idea che a San Marino si possa realizzare una Film Commission, purtroppo come me tante persone sono dovute andare via dal territorio per studiare e per lavorare all'interno di quest'area, di questo mestiere".

A proposito di sostegno pubblico a produzioni cinematografiche, dopo la presentazione sul Titano un anno fa, giovedì 13 febbraio arriva al Concordia la prima del film “TORNANDO A EST”, diretto da Antonio Pisu. Pellicola girata in parte proprio a San Marino. E non finisce qui. "Ci sarà un progetto per un film con Massimo Boldi, se va tutto bene ci sarà un docufilm su Bud Spencer, fondamentalmente è riferito su Bud Spencer, comunque inevitabilmente c'è la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ho tante richieste - rivela infine Raggi - per tanti progetti cinematografici, alcuni molto validi o altri forse un po' meno, però ecco bisogna saper scegliere e agire e rendere il tutto inevitabilmente fantastico come il cinema".

Nel video il responsabile cine-turismo per San Marino, Fabrizio Raggi