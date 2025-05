SAN MARINO Finale Eurovision, il Segretario Pedini Amati: "È una partenza e non la fine di un percorso" "Le eventuali critiche o prese di posizione non ci toccano: siamo orgogliosi del risultato ottenuto" dichiara a RTV.

Finale Eurovision, il Segretario Pedini Amati: "È una partenza e non la fine di un percorso".

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, dopo il commento del Dg di San Marino Rtv Roberto Sergio, commenta la finale dell'Eurovision 2025.



"Condivido pienamente il ragionamento espresso dal Direttore Generale Roberto Sergio. Devo dire che il prestigio derivato dall’eccellente performance di Gabry Ponte per la Repubblica di San Marino è davvero unico nel suo genere. Ringrazio anch’io San Marino RTV e la RAI per il grande lavoro svolto in questi mesi, a partire dal San Marino Song Contest, che ha contribuito in modo significativo a dare visibilità al nostro Paese. Non voglio alimentare polemiche, ma credo sia importante spegnere le voci di chi presume di avere la verità in tasca. Quando si va su un palcoscenico del genere non importa in quale posizione si arriva, quello che conta è aver portato in finale la bandiera del nostro paese. Le dinamiche dell’Eurovision Song Contest sono spesso influenzate da fattori politici — l’ho detto anche in passato — e i piccoli Stati, purtroppo, partono svantaggiati. Ma questo non è un punto di arrivo, è una partenza. San Marino, a mio avviso, si è sempre difeso bene nel corso degli anni. E questa edizione, con l'accesso alla finale, ne è un’ulteriore dimostrazione. Grazie dunque a Gabry Ponte, a San Marino RTV, alla Segreteria di Stato e alla RAI. Lo ripeto: questo è solo l'inizio di un percorso che continueremo a portare avanti insieme. Le eventuali critiche o prese di posizione non ci toccano: siamo orgogliosi del risultato ottenuto."

