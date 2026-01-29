TV LIVE ·
“Finanza al femminile”: al via il corso di educazione finanziaria di Unione Donne Sammarinesi

I dati, scrive UDS, ci dicono che le donne in media guadagnano meno e investono meno rispetto agli uomini e talvolta non hanno neppure un proprio conto corrente personale.

di Giacomo Barducci
29 gen 2026

Incontri di formazione sul tema dell'educazione finanziaria con la consapevolezza che, affinché ci sia una vera e profonda emancipazione femminile, è indispensabile incentivare e sostenere l'autonomia economica. È con questo obiettivo che Unione Donne Sammarinesi ha dato il via al corso “Finanze al femminile: libertà e consapevolezza”, presentato lo scorso novembre in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza di genere, patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità e in collaborazione con Banca Centrale e il Gruppo LEI dell'Università di San Marino.

I dati, scrive UDS, ci dicono che le donne in media guadagnano meno e investono meno rispetto agli uomini e talvolta non hanno neppure un proprio conto corrente personale: l’alfabetizzazione finanziaria, spiega Unione Donne Sammarinesi, può contribuire a ridurre tali disuguaglianze.

Focus anche sul fenomeno della violenza di genere, talvolta reso ancor più drammatico da condizioni di violenza economica: “Resta indubitabile che, per le situazioni di difficoltà già in atto – scrive UDS - solo lo Stato e le istituzioni preposte possono intervenire e dare il necessario supporto”. L'azione pensata da UDS vuole essere una forma di prevenzione, come tassello ulteriore di consapevolezza per far si che le donne possano migliorare la propria autonomia ed evitare di trovarsi in situazioni di rischio. In questo primo appuntamento fornita una formazione di base per la gestione delle propria finanze. Quattro in totale gli incontri previsti gratuiti. Inoltre chi vorrà partecipare, precisa UDS, potrà fare domanda anche in via anonima.




