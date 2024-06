Finché c'è sorriso, c'è speranza: sabato la Giornata del Naso Rosso

sentiamo Clown Massimino e La Timida

Non c'è niente di scontato in un sorriso, soprattutto nei momenti in cui si si sente più fragili. Dal 2010 l'Associazione di volontariato Vip San marino fa la differenza con cuore pieno ed il naso rosso. Ed i patrocini delle Segreterie di Stato, il sostegno degli sponsor e la risposta delle persone all'evento di domani, 29 giugno, al Podere Lesignano, è insieme traguardo e punto di partenza. Un momento di leggerezza da condividere con gli amici, porta aperta per chi vorrà aggiungersi.

