Fine lavori per il Comitato Unece, con il saluto dell'ambasciatore sammarinese Marcello Beccari

Stefano Canti nel servizio

"Il bilancio è molto positivo - afferma il segretario al Territorio Canti -. E' la prima volta che l'Onu viene a San Marino. Sono certo che grazie a questa conferenza da domani riusciremo a essere più presenti anche in ambito internazionale". Fine dei lavori per il Comitato Unece, arrivato all'83esima sessione. Proficuo il confronto tra Paesi diversi sulle sfide cruciali per un'edilizia abitativa e un'urbanizzazione sostenibili e rispettosi dell'ambiente. In chiusura la rassegna di tutti i grandi argomenti affrontanti e un ringraziamento a tutto lo staff e i partecipanti. A prendere la parola per una considerazione finale sull'importanza dell'evento Marcello Beccari, rappresentante permanente per San Marino presso le Nazioni Unite a Ginevra, che ha contribuito alla realizzazione della manifestazione, facendo da ponte tra Onu e San Marino. Tra i momenti più importanti, la firma della Dichiarazione di San Marino per un architettura più sostenibile e città più verdi, sicure e inclusive: "Questo è l'obiettivo della conferenza - conclude Canti - e l'auspico è che tutti gli Stati possano adottare questa dichiarazione per migliorare le città seguendo questi principi".

Nel video l'intervista a Stefano Canti (segretario al Territorio)