Fine vita, Associazione Emma Rossi sul Pdl: “Passo avanti importante, ma persa l’occasione di un testo condiviso”

Pdl sul fine vita: dopo il via libera in Commissione con 12 voti favorevoli e 3 astensioni - quelle di RF e DML -, l'Associazione Emma Rossi accoglie positivamente il risultato, pur esprimendo rammarico per la mancata convergenza delle forze politiche su un testo unitario relativamente ad un tema così delicato.

Il Pdl introduce, tra l'altro, le Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario (DATS), consentendo ai cittadini di indicare preventivamente le proprie volontà in materia di cure in caso di futura incapacità. Disciplina inoltre le cure palliative come parte integrante del diritto alla salute e rafforza le disposizioni sulla donazione di organi e tessuti a fini di trapianto e ricerca.

Secondo l’Associazione Emma Rossi, si tratta di un intervento legislativo necessario per garantire maggiore chiarezza in materia di diritti, responsabilità e libertà di scelta delle persone malate. Il testo passa ora all’esame del Consiglio Grande e Generale per l’approvazione definitiva.









