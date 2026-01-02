SCENARI A CONFRONTO Fine vita: nuovo pdl a San Marino, in Italia la svolta. Dibattito sempre più acceso

Per molti il fine vita non è un dibattito astratto ma un passaggio concreto, che intreccia medicina, diritto ed etica, e pone interrogativi profondi su autonomia, tutela e responsabilità pubblica. A San Marino il confronto riparte dal 19 dicembre con la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare sulle disposizioni anticipate di trattamento e sul processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona in fine vita, promosso dall’Associazione Emma Rossi e sostenuto da 210 firme in tre giorni: superato di molto il minimo di 60 firme. L’obiettivo è colmare un vuoto normativo introducendo il cosiddetto testamento biologico, rafforzando il consenso informato e ribadendo il diritto a dignità, integrità e autodeterminazione del paziente.

Non è però l’unico testo sul tavolo: a fine novembre il Movimento Rete aveva depositato un proprio pdl su testamento biologico e dignità del fine vita, rivendicando la necessità di affrontare apertamente il tema e regolamentare disposizioni anticipate vincolanti, rifiuto dei trattamenti, cure palliative e proporzionalità delle cure, con esclusione di responsabilità per i sanitari.

Attorno a queste proposte si sono sviluppate posizioni diverse: il Comitato di Bioetica, già nel 2019 in un approfondito studio scientifico, richiamava con forza il ruolo centrale delle cure palliative e della cultura dell’accompagnamento, sottolineando che nessuno dovrebbe essere lasciato solo.

L’associazione Attiva-Mente mette in guardia dal rischio che persone fragili o isolate possano percepire eventuali aperture normative come una spinta implicita a farsi da parte.

Le Associazioni Laicali della Diocesi di San Marino-Montefeltro chiedono un confronto ampio e approfondito e sollevano critiche puntuali al progetto di Rete, difendendo il valore delle cure palliative già esistenti, il consenso informato e il ruolo dell’alleanza terapeutica, esprimendo timori su definizione di accanimento terapeutico e tutela dei più vulnerabili.

Uno scenario che dialoga con quanto accade in Italia, dove proprio pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana sul suicidio assistito, riconoscendo la possibilità per le Regioni di disciplinare le procedure nel rispetto dei criteri già fissati dalla giurisprudenza, in un contesto ancora privo di una legge nazionale.

Una decisione che ha rilanciato il dibattito politico, con l’Associazione Luca Coscioni pronta a ripresentare la proposta “Liberi Subito” in più Regioni, il Senato orientato a riprendere l’esame del disegno di legge sul fine vita e, dal mondo ecclesiale, l’invito dei vescovi toscani a un confronto parlamentare che riconosca il valore della vita, confermando come il tema resti aperto e centrale su entrambe le sponde del confine.

