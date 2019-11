Fine Vita, serata con Gianfranco Amato a Domagnano

Nel video l'intervista a Gianfranco Amato

Alla Sala Montelupo di Domagnano questa sera alle 20.30 Accoglienza della vita propone una serata di confronto sul tema "fine vita" a cui parteciperà Gianfranco Amato, presidente Giuristi per la vita. Nel corso della serata saranno presentate testimonianze della Comunità Papa Giovanni XXIII. "Davanti ad uno scontro, tra chi ritiene che l’uomo si autodetermini, e quindi sostiene il primato del singolo, e chi invece, come me, crede che l’essere umano sia un animale sociale. Rispetto alla sofferenza altrui, la risposta non può essere quella di indurre il debole a porsi di lato, ad auto-scartarsi".